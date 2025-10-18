Hat-trick de João Félix na goleada do Al Nassr

Na quinta jornada, Félix marcou aos 13, 68 e 79 minutos frente à formação de José Gomes, com Cristiano Ronaldo, já depois de ter falhado um penálti, a assinar um grande golo, aos 60, e o francês Coman a também ‘faturar’, aos 75.



Do lado da equipa de José Gomes, o argelino Bendebka ainda empatou a partida, aos 54 minutos, com Jorge Fernandes a titular no Al Fateh.



O Al Nassr leva para já o máximo dos 15 pontos na Liga saudita e tem como principal perseguidor o Al Hilal, com 11, que hoje também goleou, mas no terreno do Al-Ettifaq, por 5-0.



Rúben Neves, de grande penalidade, marcou um golo do Ah Hilal, com dois antigos avançados do Benfica, o uruguaio Darwin Nunez e o brasileiro Marcos Leonardo a bisarem ambos.



Já Paulo Ségio, no Al Okhdood, acabou derrotado em casa pelo Al Hazem, por 2-1, e continua só com derrotas no penúltimo lugar.