Futebol Internacional
Hat-trick de João Félix na goleada do Al Nassr
João Félix assinou um ‘hat-trick’ na goleada do Al Nassr ao Al Fateh (5-1), resultado que reforçou a equipa de Jorge Jesus na liderança, só com vitórias, na Liga saudita.
Na quinta jornada, Félix marcou aos 13, 68 e 79 minutos frente à formação de José Gomes, com Cristiano Ronaldo, já depois de ter falhado um penálti, a assinar um grande golo, aos 60, e o francês Coman a também ‘faturar’, aos 75.
Do lado da equipa de José Gomes, o argelino Bendebka ainda empatou a partida, aos 54 minutos, com Jorge Fernandes a titular no Al Fateh.
O Al Nassr leva para já o máximo dos 15 pontos na Liga saudita e tem como principal perseguidor o Al Hilal, com 11, que hoje também goleou, mas no terreno do Al-Ettifaq, por 5-0.
Rúben Neves, de grande penalidade, marcou um golo do Ah Hilal, com dois antigos avançados do Benfica, o uruguaio Darwin Nunez e o brasileiro Marcos Leonardo a bisarem ambos.
Já Paulo Ségio, no Al Okhdood, acabou derrotado em casa pelo Al Hazem, por 2-1, e continua só com derrotas no penúltimo lugar.
Do lado da equipa de José Gomes, o argelino Bendebka ainda empatou a partida, aos 54 minutos, com Jorge Fernandes a titular no Al Fateh.
O Al Nassr leva para já o máximo dos 15 pontos na Liga saudita e tem como principal perseguidor o Al Hilal, com 11, que hoje também goleou, mas no terreno do Al-Ettifaq, por 5-0.
Rúben Neves, de grande penalidade, marcou um golo do Ah Hilal, com dois antigos avançados do Benfica, o uruguaio Darwin Nunez e o brasileiro Marcos Leonardo a bisarem ambos.
Já Paulo Ségio, no Al Okhdood, acabou derrotado em casa pelo Al Hazem, por 2-1, e continua só com derrotas no penúltimo lugar.