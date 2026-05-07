Hat-trick de João Félix reforça liderança do Al Nassr na luta pelo título

Hat-trick de João Félix reforça liderança do Al Nassr na luta pelo título

O Al Nassr regressou às vitórias na Liga saudita de futebol, ao bater o Al Shabab por 4-2, somando três pontos decisivos na luta pelo título, num jogo marcado pelo hat-trick de João Félix.

Lusa /
Reuters

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A equipa orientada por Jorge Jesus entrou praticamente a ganhar: aos três minutos, o internacional português João Félix abriu o marcador e, aos 10, voltou a marcar, ampliando para 2-0.

O Al Shabab reduziu aos 30 minutos, por intermédio do belga Yannick Carrasco, relançando o encontro.

Já na segunda parte, aos 75 minutos, o capitão da seleção portuguesa, Cristiano Ronaldo, concluiu uma jogada iniciada por Sadio Mané e fez o 3-1.

A formação da casa voltou a reduzir aos 80 minutos, após finalização de Ali Al Bulayhi.

O resultado final ficou fechado já nos descontos, aos 90+8, com João Félix a converter uma grande penalidade e a completar o ‘hat-trick’, fixando o 4-2.

O Al Nassr regressou assim às vitórias, depois da derrota do passado fim de semana frente ao Al Qadisiyah (3-1).

Com este triunfo, a equipa de Jorge Jesus segue no primeiro lugar, com 82 pontos, mais cinco do que o Al Hilal, que tem menos um jogo disputado. O Al Shabab mantém-se no 13.º posto, com 32 pontos.

Na próxima terça‑feira, o Al Nassr defronta precisamente o Al Hilal, do internacional português Rúben Neves, em jogo da 32.ª jornada.

O Al Nassr procura conquistar o nono título de campeão nacional, algo que não alcança desde 2018/19, então sob comando do português Rui Vitória.

O jogo de hoje foi antecipado devido à participação do Al Nassr na final da Liga dos Campeões Asiática 2, marcada para 16 de maio, frente aos japoneses do Gamba Osaka, no Estádio Internacional Rei Fahd, em Riade.

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