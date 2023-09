Hat-trick de Kane no `passeio` do Bayern

Em Munique, o campeão germânico resolveu o desafio ainda dentro dos primeiros 45 minutos, por culpa dos remates certeiros de Choupo-Moting (4 minutos), Harry Kane (13), De Ligt (29) e Sané (38), com o marcador a voltar a mexer no segundo tempo, face a dois tentos de Kane (54 e 88), o último de penálti, com Tel (81), pelo meio, a fazer o ‘gosto ao pé’.



No emblema forasteiro, o internacional português Gonçalo Paciência foi suplente não utilizado.



Com esse triunfo, os bávaros passam a somar 13 pontos, no primeiro lugar da Bundesliga, contra os 12 do Estugarda, segundo colocado, Leipzig, terceiro, e Hoffenheim, quarto.



Com o luso Fábio Carvalho a titular, o Leipzig saiu do campo do Mönchengladbach com triunfo pela margem mínima (1-0), graças ao golo solitário de Timo Werner (75), enquanto o nono classificado Union Berlim, com Diogo Leite de início, somou hoje o terceiro desaire seguido, desta vez na receção ao Hoffenheim (2-0).



Os tentos dos avançados Kramaric (22), da marca do castigo máximo, e Beier (38) revelaram-se decisivos na capital alemã.



Marco Reus (68) apontou o golo que permitiu ao quinto posicionado Borussia Dortmund bater no Signal Iduna Park o Wolfsburgo (1-0), que contou com o contributo de Tiago Tomás até aos 77 minutos.



De resto, o lanterna-vermelha Mainz voltou a perder, hoje com o Augsburgo (2-1), reduzido a 10 elementos nos últimos 30 minutos.