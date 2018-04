"Hat-trick" de Messi conduz FC Barcelona a vitória recorde

Lusa Comentários 07 Abr, 2018, 22:11 | Futebol Internacional

Depois do 0-2 em Málaga, na 31.ª ronda da época passada, o ‘Barça’ não mais sofreu qualquer desaire no campeonato (31 vitórias e sete empates), registo que os bascos tinham conseguido na Liga espanhola entre 1978/79 e 79/80.



Em encontro da ronda 31, Messi, que estava em dúvida por, alegadamente, não estar nas melhores condições físicas, ‘bisou’ na primeira parte, com golos aos 27 minutos, em mais um livre direto irrepreensível, e aos 31, a passe de Coutinho.



Aos 68 minutos, o marroquino Nabil El Zhar ainda recolocou os forasteiros na luta pelo resultado, mas, aos 87, o argentino apontou o seu terceiro tento no encontro, acabando, em definitivo, com as dúvidas quanto ao vencedor.



Com o ‘hat-trick’, Messi reforçou a liderança dos melhores marcadores da prova, com 29 golos, contra 22 de Cristiano Ronaldo e do seu companheiro de equipa Luis Suárez, e igualou o egípcio Salah, do Liverpool, na corrida à ‘Bota de Ouro’.



Na classificação, o ‘Barça’, com Nelson Semedo e André Gomes em campo os 90 minutos, reforçou ainda mais a liderança, somando agora 79 pontos, mais 12 do que o Atlético de Madrid, segundo colocado, e 16 face ao Real Madrid, terceiro, conjuntos que se defrontam no domingo, no Santiago Bernabéu.



Nos outros encontros do dia, destaque para o Betis, que saltou, provisoriamente, para o quinto lugar, com 49 pontos, ao receber e bater o Eibar por 2-0, com tentos de Sergio Leon, aos 21 minutos, e de Anaitz Arbilla, aos 50, na própria baliza.



Por seu lado, o Celta de Vigo manteve-se com firmeza na corrida aos lugares europeus, ao receber e golear o Sevilha por 4-0, com um ‘hat-trick’ de Iago Aspas.



A formação da casa chegou ao intervalo a vencer apenas por 1-0, e graças a um autogolo, de Guilherme Arana, aos 38 minutos, mas, após o intervalo, o internacional espanhol deu espetáculo, com três golos, aos 57, 61 e 78 minutos. Conta 19 tentos na prova.



Na classificação, o Celta de Vigo isolou-se, provisoriamente, no nono lugar, com 43 pontos, a um do Girona, oitavo, três do Sevilha, sétimo, quatro do Villarreal, quinto, e seis do Betis.



Antes, no primeiro embate do dia, o Alaves recebeu e bateu o Getafe por 2-0, com tentos de Victor Laguardia, aos 48 minutos, e Munir El Haddadi, aos 75.



Aos 81 minutos, os forasteiros poderiam ter reentrado na discussão do encontro, mas o lateral esquerdo internacional português Antunes falhou uma grande penalidade.