"Hat-trick" de Miguel Cardoso na Liga turca

Em Kayseri, o antigo jogador de União da Madeira, Tondela e B SAD, este último que deixou em 2021 para rumar à Turquia, colocou os locais no comando do marcador, aos 12 minutos, com o brasileiro Thalisson Kelven (26) a repor a igualdade.



Ainda antes do tempo de descanso, Miguel Cardoso voltou a fazer o "gosto ao pé", aos 29, "selando" a vitória da marca do castigo máximo, aos 63.



Desta forma, o Kayserispor passou a contabilizar 44 pontos e subiu ao 11.ª lugar de uma classificação liderada pelo Galatasaray, que soma 86 e pode sagrar-se tricampeão turco no domingo, com o Fenerbahçe, de José Mourinho, a ocupar a vice-liderança, com 78.