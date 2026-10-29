Hat-trick de Ronaldo e quatro assistências de João Félix no triunfo do Al Nassr

Ronaldo foi a grande figura da partida ao apontar três golos na segunda parte, aos 66, 72 e 81 minutos, depois de uma primeira metade em que viu dois golos seus serem anulados por fora de jogo.



João Félix esteve igualmente em destaque, ao participar diretamente em quatro dos cinco golos da equipa saudita, com duas assistências decisivas para Ronaldo, e mais duas para Ângelo (24 minutos) e Sadio Mané (38).



Depois de um golo anulado pelo videoárbitro (VAR) a Cristiano Ronaldo aos 10 minutos, foi o Al Kholood a adiantar-se no marcador pelo francês Julien Domingues, aos 16 minutos.



Mas o Al Nassr respondeu e deu a volta ao marcador, com os golos de Ângelo e Sadio Mané, antes de Loic Essomba marcar aos 45+2 e levar a partida empatada para o intervalo.



Na segunda parte, Ronaldo assumiu o protagonismo e resolveu a partida com três finalizações, duas delas após passes de João Félix, num período em que a boa ligação entre os dois internacionais portugueses voltou a evidenciar-se.



O melhor que o Al Kholood conseguiu foi reduzir já em tempo de compensação, aos 90+4, por com Julien Domingues a 'bisar', desta feita de penálti.



Com este resultado, o Al Nassr soma 28 pontos e alcança provisoriamente o Al Qadisiyah na liderança do campeonato saudita, embora o rival tenha mais um jogo disputado.



O Al Nassr prepara agora o próximo compromisso, frente ao Pakhtakor, do Uzbequistão, para a Liga dos Campeões asiática.