Hector Cuper é o novo selecionador da Síria

”, informou a federação síria.Aos 67 anos, Cuper treinou vários clubes na Europa, entre eles dirigiu os espanhóis do Valência, entre 1999 e 2001, ao serviço do qual perdeu duas finais da Liga dos Campeões, a primeira em 2000, frente ao Real Madrid, e a segunda, em 2001, perante os alemães do Bayern Munique.Anos depois foi selecionador da Geórgia, entre 2008 e 2009, do Egito, entre 20015 e 2018, tendo chegado à final da Taça das Nações Africanas (CAN), mais uma perdida, do Uzbequistão, entre 2018 e 2019, e da República Democrática do Congo, entre 2021 e 2022.