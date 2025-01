”, referiu o Toluca em alusão à carreira do médio, que rumou à Europa em 2013, para jogar no FC Porto, durante seis épocas, antes de representar o Atlético de Madrid e também os norte-americanos do Houston Dynamo.No Toluca, que foi eliminado na Liga de Abertura nos quartos de final, pelo campeão Club América, Herrera encontra o avançado Paulinho, ex-Sporting, mas que se encontrava no Sporting de Braga quando o jogador mexicano deixou os ‘dragões’, em 2019.