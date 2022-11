Hélder Costa e Ary Papel falham ida à seleção de Angola

A informação foi avançada pelo diretor de comunicação da Federação Angolana de Futebol, António Muaxilela, que não esclareceu o motivo.Também de fora da lista para os jogos, agendados para quinta-feira, diante do Botswana, e domingo, com África do Sul, estão o avançado Ary Papel e Gelson Dala, tendo este último declinado a convocatória por alegada lesão segundo o selecionador angolano, Pedro Gonçalves.Angola já chegou à África do Sul, palco dos últimos jogos da data FIFA de 2022.