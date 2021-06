Hélio Sousa conduz Bahrein à fase final da Taça Árabe

Neste encontro, do lado do Kuwait, Bader Al-Mutawa, de 36 anos, cumpriu a sua 185.ª internacionalização e tornou-se o recordista de internacionalizações em termos mundiais, tendo o português Cristiano Ronaldo na perseguição, com 178 presenças na equipa das quinas.Al-Mutawa quebrou o anterior recorde, que pertencia ao egípcio Ahmed Hassan.Já o capitão da seleção portuguesa Cristiano Ronaldo, também de 36 anos, deverá participar pela 179.ª vez ao serviço da turma lusa na partida contra a Bélgica, no domingo, nos "oitavos" do Euro2020.

Na quarta-feira, frente à França, Ronaldo igualou o recorde de número de golos (109) em partidas internacionais do iraniano Ali Daei, correndo agora para ser o melhor marcador de sempre.