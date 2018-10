Henry diz que Leonardo Jardim "ficará para sempre na história do Mónaco

Lusa Comentários 17 Out, 2018, 16:24 | Futebol Internacional

“Quando recebi a oferta do Mónaco, a decisão de a aceitar foi do coração. Todos conhecem a minha ligação ao Arsenal, mas foi aqui que comecei", lembrou Henry, durante a apresentação como treinador do clube do principado.



O ex-futebolista internacional francês elogiou o trabalho de Leonardo Jardim, que deixou o Mónaco no 18.º lugar no campeonato, na zona de despromoção, mas levou o clube à conquista do título em 2017, quebrando a hegemonia do favorito Paris Saint-Germain.



Henry, que fazia parte da equipa técnica da seleção da Bélgica, representou a formação monegasca entre 1995 e 1998, na qual realizou 141 jogos e marcou 28 golos, ajudando o clube a vencer o campeonato em 1997 e a supertaça francesa em 1997.



“Quero agradecer ao presidente, ao vice-presidente e ao diretor desportivo [do Mónaco] por me terem dado esta oportunidade de regressar a casa, à minha verdadeira casa”, afirmou Henry, que, aos 41 anos, terá a primeira experiência como treinador de um clube.



Nas últimas duas temporadas, o novo treinador do Mónaco foi adjunto de Roberto Martinez na seleção belga, terceira classificada no Mundial2018, um selecionador que “não teve medo” de apostar em si.



A tarefa de Henry não se afigura fácil no comando técnico do Mónaco, no qual alinha o avançado português Rony Lopes: cumpridas nove jornadas, o Mónaco soma apenas seis pontos, mais um do que o lanterna vermelha Guingamp e a quatro da primeira equipa acima da zona de despromoção.