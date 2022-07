Hertha Berlim foi a única equipa da Bundesliga eliminada hoje da Taça da Alemanha

No final do tempo regulamentar, registava-se um empate a dois golos, com o Hertha a chegar ao intervalo a vencer por 2-0, com golos do avançado Davie Selke e do médio francês Myziane Maolida, aos 42.



No entanto, a equipa da casa recuperou da desvantagem na segunda parte, com golos do central Brian Behrendt, de penálti, aos 63, minutos, e do avançado Lion Lauberbach, aos 66, forçando à realização de um prolongamento para apurar quem passaria à fase seguinte.



No tempo extra, o Braunschweig colocou-se pela primeira vez na frente do marcador, aos 91 minutos, pelo médio neerlandês Immanuel Pherai, mas a reação do Hertha não se fez esperar e, no espaço de três minutos, aos 103 e 106, deu a volta ao resultado, com golos do médio francês Lucas Tousart e do avançado belga Dodi Lukebakio.



No entanto, o Braunschweig não se entregou e conseguiu repor a igualdade quase no final do prolongamento, aos 118 minutos, graças a um golo do médio Bryan Henning, obrigando à realização de grandes penalidades para apurar quem seguiria em frente.



Na série final de penáltis, a equipa da segunda divisão foi mais eficaz ao falhar apenas um castigo máximo contra dois do Hertha, numa série de sete que coube a cada um, e foi o único ‘tomba-gigantes’ de hoje da Taça da Alemanha.



Se o Hertha ficou pelo caminho, Friburgo e Hoffenheim foram as únicas equipas da Liga alemã que precisaram de um prolongamento para eliminar adversários de escalões secundários.



Mais surpreendente foi o caso do Hoffenheim, por ter defrontado um oponente do quarto escalão, que milita na Liga Regional Oeste, o Rödinghausen, que impôs o nulo nos 90 minutos e forçou o recurso ao prolongamento.



Neste tempo extra, emergiu veio ao de cima o maior poderio do Hoffenheim, que ainda assim só conseguiu evitar os penáltis na parte final do prolongamento, com golos do central turco Ozan Kabak, que tinha entrado aos 85, a render outro central, Benjamin Hubner, e do médio Promel Grischa, respetivamente aos 115 e 118 minutos.



Já o Friburgo enfrentou um adversário mais forte, um clube com tradição na Alemanha, o Kaiserslautern, que compete na segunda divisão (Bundesliga 2), e teve mesmo de operar a reviravolta no marcador no prolongamento, visto que esteve a perder por 1-0, a partir do minuto 33, devido a um golo do avançado da casa Marlon Ritter.



O Friburgo só logrou o empate perto do final da partida, aos 82 minutos, pelo médio húngaro Roland Sallai, e a reviravolta consumou-se aos 111, já no prolongamento, graças a um golo do médio japonês Ritsu Doan.



Nos outros jogados envolvendo equipas da Bundesliga, o Schalke 04 goleou em casa do Bremer, da Liga Regional Norte (quarto escalão), por 5-0, o Augsburgo foi ao terreno do Blau Weib Lohne golear por 4-0, o Borussia Mönchengladbach foi mais demolidor e ‘despachou’ o Oberachern por 9-1, enquanto o Mainz bateu o Erzgebirge Aue por 3-0.