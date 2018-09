Histórico ASA é campeão da segunda divisão angolana e regressa ao Girabola

Lusa Comentários 13 Set, 2018, 10:15 | Futebol Internacional

As duas formações estão apuradas para a 41.ª edição do ‘Girabola’, cujo sorteio está marcado para 27 de setembro, na sede da Federação Angolana de Futebol (FAF).



A terceira equipa promovida sairá da ‘liguilha’ entre os segundos classificados dos dois grupos que compõem o segundo escalão do futebol angolano: defrontam-se o Santa Rita de Cássia do Uíge e o Ferroviário do Huambo.



Na primeira mão, os uigenses venceram no terreno do Ferroviário, estando a segunda marcada para sábado, no Uíge.



Na edição 40 do ‘Girabola’, em que 1.º de Agosto conquistou o tricampeonato, desceram de divisão o Domant FC do Bengo, o 1.º de Maio de Benguela e o JGM do Huambo, que desistiu da prova.