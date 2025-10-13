Histórico. Cabo Verde no Mundial2026

Dailon Livramento, aos 48 minutos, Willy Semedo, aos 54, e Stopira, aos 90+1, marcaram os golos da vitória dos `tubarões azuis`, que asseguraram o primeiro lugar do agrupamento, com 23 pontos, mais quatro do que Camarões, segundos classificados, que hoje empataram 0-0 na receção a Angola.



Na 23.ª edição do Mundial de futebol, a disputar entre 11 de junho e 19 de julho de 2026, nos Estados Unidos, no Canadá e no México, Cabo Verde pode tornar-se o mais pequeno país a disputar uma fase final, destronando Trindade e Tobago, e o segundo menos populoso, apenas atrás da Islândia.



A seleção cabo-verdiana é a 19.ª seleção a assegurar a qualificação para o Mundial2026, juntando-se aos anfitriões Estados Unidos, Canadá e México.



Cabo Verde é o terceiro estreante a assegurar uma vaga entre as 48 seleções presentes no Mundial2026, juntamente com Jordânia e Uzbequistão, tornando-se na sexta nação africana apurada, depois de Marrocos, Tunísia, Egito, Argélia e Gana.