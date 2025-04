Histórico Montpellier despromovido em França

Com este resultado, mesmo sem ainda jogar nesta ronda, o Montpellier ficou matematicamente relegado depois de 16 anos seguidos na primeira divisão e com um título nesse período, em 2011/12.



O empate do Le Havre, penúltimo classificado, com um golo do internacional egípcio Hassan Ahmed, antigo avançado do Sporting de Braga e Rio Ave, significa que o Montpellier, último a 13 pontos da salvação, ficou sem qualquer possibilidade de, pelo menos, alcançar um lugar de play-off com o terceiro classificado da segunda divisão, vendo assim confirmada a despromoção.



Com a descida confirmada e com um registo de 12 derrotas seguidas, o Montpellier recebe no domingo o Reims.



Juntamente com Mónaco e Lille, o Montpellier foi um dos emblemas que conseguiu ‘furar’ o domínio do Paris Saint-Germain no futebol francês nos últimos 15 anos, sagrando-se campeão em 2011/12.



Nessa época, o ataque da equipa era liderado por um Olivier Giroud de 25 anos, que acabou a temporada como melhor marcador da prova, com 21 golos.



Giroud, que aos 38 anos ainda alinha no futebol da Liga norte-americana (MLS), sagrou-se mais tarde o melhor marcador de sempre da seleção francesa, com 57 golos.