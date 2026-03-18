Hoeness pede Estugarda "no limite" para discutir apuramento com o FC Porto

Na conferência de imprensa de antevisão ao encontro de quinta-feira, o técnico germânico considerou que a eliminatória continua em aberto, sublinhando que um golo poderá reequilibrar a discussão depois do triunfo portista por 2-1, na semana passada.



“Basta marcarmos um golo e vamos a prolongamento. Vai ser um jogo no limite. O resultado foi bom para o FC Porto, mas está tudo em aberto”, afirmou.



Hoeness destacou a importância da componente emocional e competitiva, defendendo que a sua equipa terá de jogar com intensidade máxima, mas também com discernimento.



“É preciso liberdade, emoção e temos de fazer mais um golo do que o adversário, mas também é importante ter um jogo estável, com pés e cabeça”, referiu.



O treinador alemão mostrou-se confiante na capacidade do Estugarda, atual quarto classificado da Bundesliga, lembrando o desempenho recente como prova de que a equipa consegue responder em momentos exigentes.



“Já mostrámos há poucos dias que somos capazes. Não se tem sucesso em três anos se só soubermos jogar bonito. É preciso saber competir de todas as formas”, disse.



Hoeness recusou entrar em cenários hipotéticos, reforçando o foco no rendimento imediato da equipa.



“Os ‘ses’ não me preocupam. Jogámos bem, os jogadores estão bem fisicamente e vamos tentar apresentar a melhor equipa e a mais fresca possível”, explicou.



Sobre o adversário, o técnico reconheceu o bom momento dos ‘dragões’, mas deixou a ideia de que a pressão pode também recair sobre a equipa portuguesa.



“O FC Porto está a fazer uma temporada incrível, mas também pode ter mais a perder com esta posição. Vamos ver como corre”, apontou.



O Estugarda visita o FC Porto na quinta-feira, às 20:00, em jogo no Estádio do Dragão.



