Holanda implacável face à Alemanha 18 anos depois

Marcos Celso - RTP Comentários 13 Out, 2018, 21:52 / atualizado em 13 Out, 2018, 21:57 | Futebol Internacional

Os golos históricos pertenceram a Virgil van Dijk, Memphis Depay e Georginio Wijnaldum.





A seleção de Joachim Low prossegue uma onda menos positiva sem conseguir vencer. Na primeira jornada empatou a zero com a França e com a derrota frente à Holanda está na última posição do Grupo 1 da Liga A.





Este foi um dos vários resultados da ronda da Liaga das Nações.









Liga A:Grupo 1:Holanda - Alemanha, 3-0Liga B:Grupo 1:Eslováquia - República Checa, 1-2Grupo 4:República da Irlanda - Dinamarca, 0-0Liga C:Grupo 3:Noruega - Eslovénia, 1-0Bulgária - Chipre, 2-1Liga D:Grupo 1:Letónia - Cazaquistão, 1-1Geórgia - Andorra, 3-0Grupo 4:Arménia - Gibraltar, 0-1Macedónia - Liechtenstein, 4-1