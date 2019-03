Holanda vence facilmente e Croácia em dificuldades perante o Azerbaijão

RTP Comentários 21 Mar, 2019, 21:53 / atualizado em 21 Mar, 2019, 21:57 | Futebol Internacional

Resultados dos encontros da primeira jornada da fase de qualificação para o Euro2020 de futebol:



Grupo C:



Irlanda do Norte - Estónia, 2-0



Holanda - Bielorrússia, 4-0



Grupo E:



Eslováquia - Hungria, 2-0



Croácia - Azerbaijão, 2-1



Grupo G:



Israel - Eslovénia, 1-1



Macedónia do Norte - Letónia, 3-1



Áustria - Polónia, 0-1



Grupo I:



Cazaquistão -- Escócia, 3-0



Chipre - San Marino, 5-0



Bélgica - Rússia, 3-1