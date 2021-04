Huesca sai da zona de despromoção em Espanha para a qual caiu o Elche

Numa primeira meia-hora movimentada, o Huesca adiantou-se logo aos três minutos, por Rafael Mir, o Elche empatou no minuto seguinte, com um autogolo de Denis Vavro, mas os anfitriões chegaram ao intervalo já em vantagem, depois de um golo de Sandro Ramirez, aos 30 minutos.



Na etapa complementar, Rafael Mir, na conversão de um penálti, aos 88 minutos, sentenciou o encontro e permitiu ao Huesca subir ao 16.º lugar da prova, com 27 pontos, mais um do que a primeira equipa abaixo da linha de despromoção, agora o Elche.