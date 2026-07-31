Hugo Broos cessa funções de selecionador da África do Sul





(Com Lusa)

“Hoje, ao despedir-se do cargo de treinador, queremos expressar a nossa mais profunda e sincera gratidão por tudo o que investiu no futebol sul-africano”, declarou a seleção africana.Nas últimas semanas, surgiram rumores que sugeriam uma possível demissão do treinador belga, de 74 anos, mas estes foram, na altura, desmentidos pela Associação Sul-Africana de Futebol (SAFA).Hugo Broos assumiu o comando da seleção sul-africana em maio de 2021 e levou-a de volta a um Mundial, competição na qual não participava desde a edição de 2010, sediada pela África do Sul, quando a Espanha conquistou o seu primeiro título.A África do Sul alcançou o seu melhor resultado neste Mundial nos Estados Unidos, Canadá e México, chegando à primeira fase a eliminar como vice-líder do Grupo A pela primeira vez na sua história, atrás do México, país coanfitrião, e à frente da República Checa e da Coreia do Sul.No entanto, a África do Sul foi eliminada pelo Canadá, por 1-0, nos 32 avos de final.