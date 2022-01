Hugo Lloris renova com o Tottenham até 2024

Lloris, de 35 anos, chegou ao Tottenham em 2012/13 e é o atual capitão da equipa londrina, estando perto de alcançar a marca de 400 jogos pelo clube em todas as competições (tem atualmente 395).



O guardião, que estava em final de contrato, é mesmo o recordista dos "spurs" em jogos da Premier League, com 318 presenças.



“O meu desejo é ajudar o Tottenham a ser ainda mais competitivo e diminuir a distância para as melhores equipas de Inglaterra. Esta época, esse é o meu objetivo pessoal. Quero ajudar a equipa e o clube a continuar a crescer e a desfrutar do futebol”, afirmou o guarda-redes francês.



Lloris foi formado e começou a sua carreira no Nice, tendo depois seguido para o Lyon, em 2008/09, clube que representou durante quatro temporadas antes de rumar a Londres.



Com 136 internacionalizações, o guarda-redes está também perto de se tornar no futebolista com mais jogos pela França, estando apenas a seis do recorde de Lilian Thuram (142).



Com a seleção gaulesa, Lloris foi campeão mundial em 2018, na Rússia, e conquistou uma Liga das Nações.