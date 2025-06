Hungria derrotada em casa pela Suíça, por 2-0, Arménia perde e Irlanda empata

(Com Lusa)

A Hungria, adversária de Portugal no Grupo F da qualificação europeia para o Mundial de futebol de 2026, perdeu hoje em casa, por 2-0, no jogo particular disputado com a Suécia.Em Budapeste, no estádio Puskas Arena, a Suécia, sem o lesionado Victor Gyökeres, marcou aos 48 minutos, por Nygren, e aos 65, por Ayari.Igualmente adversárias de Portugal no Grupo F, a Arménia foi goleada por 5-2 no Kosovo e a Irlanda empatou 1-1 na receção ao Senegal.Os arménios terminaram a primeira parte a ganhar por 2-1, no estádio Fadil Vokkri, em Pristina, após o que a segunda parte foi totalmente do Kosovo.Para a Arménia, marcaram Salpi (oitavo minuto) e Spertsyan (28). Os golos da seleção local foram de Dellova (23), Vojvoda (61), Emërllahu (71) Albion Rrahmani (90 e 90+3).Em Dublin, no estádio Aviva, a primeira parte foi de domínio irlandês, mas depois os senegaleses estiveram melhor no jogo.McAteer abriu o marcador, aos 21 minutos, e Sarr empatou, aos 82.