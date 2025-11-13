Hungria vence Arménia e mantém segundo lugar no grupo de Portugal

No Estádio Republicano Vazgen Sargsyan, em Erevan, um golo de Barnabás Varga, aos 33 minutos, deu o segundo triunfo em cinco encontros aos magiares, que vinham de um empate obtido em tempo de compensação face a Portugal (2-2), em outubro, em Lisboa.



A Hungria permanece no segundo lugar, de acesso aos play-offs, e passou a somar oito pontos, provisoriamente a dois de Portugal, que é líder e visitará a República da Irlanda, terceira, com quatro, às 19:45, em Dublin, num jogo arbitrado pelo sueco Glenn Nyberg.



Em caso de vitória, a seleção das ‘quinas’ assegura desde já a nona presença, e sétima seguida, em fases finais de Mundiais, enquanto os magiares garantem o segundo posto.



Um empate em Dublin adiará as decisões para domingo, quando, na sexta e derradeira jornada do Grupo F, a Hungria receber a República da Irlanda em Budapeste e Portugal defrontar no Porto a Arménia, última, com três pontos, e já sem chances de qualificação.



Os vencedores dos 12 grupos e dos quatro caminhos dos play-offs europeus acedem à 23.ª edição do Mundial, que vai decorrer de 11 de junho a 19 de julho de 2026 e contará pela primeira vez com 48 seleções, numa inédita organização tripartida entre Estados Unidos, México e Canadá, todos apurados como anfitriões, aos quais já se juntaram 25 qualificados, incluindo a Inglaterra, primeira das 16 representantes da Europa definidas.



