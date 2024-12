Iago Aspas renova contrato com o Celta de Vigo até 2026

"É um orgulho para o clube ter um dos grandes emblemas do futebol espanhol, uma lenda viva do celtismo (com uma ligação de mais de 20 épocas) por mais um ano”, destacou a entidade presidida por Marian Mouriño no seu comunicado de imprensa.



A comunicação da renovação foi acompanhada por um vídeo na relva do estádio dos Balaídos em que o capitão do Celta, Iago Aspas, de 37 anos, anuncia a decisão ladeado pela mulher, Jennifer Rueda, e pelos três filhos.



“Cada canto deste estádio e cada grito das bancadas acompanharam-me neste caminho. Aqui vivi dias inesquecíveis, momentos de alegria, de festa, dias de dor dos quais renascemos juntos. Para mim, isto é muito mais do que futebol, do que um clube. O Celta é a minha vida, é a minha casa, sou eu. Dizem que nada dura para sempre, mas o que sinto por estas cores levarei sempre no meu coração”, destaca Aspas.



Por apenas duas vezes na sua longa carreira Iago Aspas representou outros dois clubes além do Celta, tendo envergado a camisola do Liverpool em 2013/14 e, na época seguinte de 2014/15, por empréstimo dos ingleses, o Sevilha.



Desde os primeiros passos nas camadas jovens, com apenas oito anos, até se tornar o melhor jogador de futebol da história do Celta, o avançado disputou até ao momento 574 jogos, marcou 220 golos e contou 82 assistências.



Iago Aspas foi ainda o melhor marcador do campeonato espanhol em quatro temporadas (2016/17, 2017/18, 2018/19 e 2021/22) e no atual soma seis golos, menos um do que Sancet (Athletic Bilbau) e Sandro Ramírez (Las Palmas), os lideres da lista.