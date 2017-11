Iker Casillas vence prémio Golden Foot

Lusa 07 Nov, 2017, 19:01 | Futebol Internacional

Casillas, de 36 anos, foi o mais votado pelo público, superando Cristiano Ronaldo e Sergio Ramos (Real Madrid), Lionel Messi e Luis Suárez (FC Barcelona), Manuel Neuer e Arjen Robben (Bayern Munique), Andrea Pirlo e Yaya Touré (Manchester City), Gianluigi Buffon (Juventus) e Thiago Silva (Paris Saint-Germain).



"Tive muita sorte no mundo futebol desde que comecei, muito jovem. Tive muitas alegrias e algumas tristezas. A nível pessoal sempre tentei fazer as coias bem. Atrás de nós há muita gente a sofrer e a acreditar na equipa. A nível de seleções e de clubes tive a sorte de fazer feliz muita gente e isso também é muito importante", disse o atleta.



O prémio, votado pelo público, visa distinguir futebolistas com mais de 29 anos e que se destaquem pelas suas conquistas individuais e coletivas, entre outros aspetos.



Falando da atualidade, recordou que o FC Porto "depende apenas de si" para atingir os oitavos de final da Liga dos Campeões, seguindo em segundo lugar no grupo G, com seis pontos, a quatro dos turcos do Besiktas, de Quaresma e Pepe, com mais dois do que os alemães do Leipzig e mais quatro do que o Mónaco, de Leonardo Jardim e João Moutinho.



Instado a indicar o futebolista com quem jogou e mais admirou, escolheu Zinedine Zidane, atual treinador do Real Madrid, elogiando a "classe singular" do seu antigo colega no clube 'merengue'.



"É um jogador de que todo o mundo gosta, pela sua forma de jogar. É beleza na hora de pegar na bola", completou o guarda-redes espanhol, que é o jogador com mais jogos disputados na Liga dos Campeõees (166).



Quanto à seleção, escolheu Andrés Iniesta, ex-rival no FC Barcelona, autor do golo que em 2010 deu à Espanha inédito título Mundial, na África do Sul, com 1-0 frente à Holanda. "É um exemplo do país e de tudo o que conseguimos no Mundial da África do Sul", justificou.



Nas suas memórias mais queridas, destacou a Liga dos Campeões conquista pelo Real Madrid de 2000, em Paris frente ao Valência (3-0), bem como o título mundial na África do Sul.



Admitiu ainda estar "cada vez mais perto de pendurar as luvas", assumindo a vontade de "continuar ligado ao mundo do futebol", seja a "trabalhar com miúdos para aprenderem ou a começar uma carreira de treinador".







Lista de vencedores do prémio Golden Foot:



2017 Iker Casillas



2016 Gianluigi Buffon



2015 Samuel Eto



2014 Andrés Iniesta



2013 Didier Drogba



2012 Zlatan Ibrahimovic



2011 Ryan Giggs



2010 Francesco Totti



2009 Ronaldinho



2008 Roberto Carlos



2007 Alessandro del Piero



2006 Ronaldo (Nazário)



2005 Andriy Shevchenko



2004 Pavel Nedved



2003 Roberto Baggio