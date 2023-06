Ilkay Gündogan vai representar o FC Barcelona

”, pode ler-se no comunicado divulgado pelo "Barça" no site oficial.O emblema "blaugrana" acrescentou que “anunciará em breve os detalhes da apresentação oficial” do internacional alemão em 67 ocasiões, que completa 33 anos em outubro.", confessou Gündogan, citado pelos meios de comunicação dos "citizens", no qual alinhou ao lado dos portugueses João Cancelo, Rúben Dias e Bernardo Silva.O médio disse ainda que o tricampeão inglês permitiu-lhe "realizar todos os sonhos", pelo que será "eternamente grato" e levará o City "sempre no coração".Está será a primeira experiência do médio no campeonato espanhol, depois de ter representado os germânicos do Nuremberga e Borussia Dortmund, antes de se notabilizar ao serviço do Manchester City, pelo qual venceu cinco campeonatos, duas Taças de Inglaterra, duas supertaças de Inglaterra, quatro taças da Liga inglesa e uma Liga dos Campeões, a primeira do emblema de Manchester conquistada na época transata.Pelo City disputou 304 encontros oficiais, tendo anotado 60 golos e 36 assistências.