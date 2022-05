Independiente del Valle perde na visita ao Atlético Mineiro

Em casa do campeão brasileiro, a equipa equatoriana esteve a perder por 2-0, graças a um "bis" do ex-portista Hulk, com golos aos nove e 56 minutos, ainda reduziu por Williams Vargas, aos 82, mas Sávio fez o 3-1 para o Atlético já nos descontos, aos 90+6.A derrota mantém o Independiente del Valle no terceiro lugar do grupo D, num contexto em que a equipa ainda se pode apurar na sexta última jornada para os oitavos de final da Libertadores, mas dependente de terceiros.A equipa de Renato Paiva precisa na última ronda de vencer na receção ao América Mineiro e esperar que os colombianos do Deportes Tolima percam na visita ao Atlético Mineiro, o que deixaria as equipas com os mesmos pontos e a valer a diferença entre golos marcados e sofridos.O Atlético Mineiro já está apurado para a fase seguinte, com 11 pontos, num grupo em que o Deportes Tolima tem oito (8-8 nos golos marcados e sofridos), o Independiente del Valle cinco (6-7) e o América Mineiro dois.