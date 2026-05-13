Indígenas brasileiros fazem nascer equipa de futebol profissional

Indígenas brasileiros fazem nascer equipa de futebol profissional

No Brasil há pela primeira vez uma equipa de futebol profissional composta exclusivamente por atletas indígenas. Jogam para ganhar, mas também para dar visibilidade a uma minoria que representa menos de um por cento da população brasileira.

RTP Antena 1 /
Tita Barros - Reuters

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Os “Originários” – nome da equipa – é composta por 26 jogadores, todos provenientes de povos indígenas brasileiros.
Daniel Catalão - RTP Antena 1
Alguns dos jogadores tiveram mesmo que realizar viagens, de dois dias, para chegar à sede do novo clube, pois a origem dos atletas pode estar bem no coração da Amazónia.
Uma equipa de futebol que não é só desporto, mas também de afirmação de uma herança cultural e tradicional. Um paradigma que estes jovens querem quebrar e mostrar que a “diferença” de ser indígena, afinal não existe.

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