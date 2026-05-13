Indígenas brasileiros fazem nascer equipa de futebol profissional

Os “Originários” – nome da equipa – é composta por 26 jogadores, todos provenientes de povos indígenas brasileiros.

Daniel Catalão - RTP Antena 1

Alguns dos jogadores tiveram mesmo que realizar viagens, de dois dias, para chegar à sede do novo clube, pois a origem dos atletas pode estar bem no coração da Amazónia.

Uma equipa de futebol que não é só desporto, mas também de afirmação de uma herança cultural e tradicional. Um paradigma que estes jovens querem quebrar e mostrar que a “diferença” de ser indígena, afinal não existe.