Futebol Internacional
Indígenas brasileiros fazem nascer equipa de futebol profissional
No Brasil há pela primeira vez uma equipa de futebol profissional composta exclusivamente por atletas indígenas. Jogam para ganhar, mas também para dar visibilidade a uma minoria que representa menos de um por cento da população brasileira.
Os “Originários” – nome da equipa – é composta por 26 jogadores, todos provenientes de povos indígenas brasileiros.
Alguns dos jogadores tiveram mesmo que realizar viagens, de dois dias, para chegar à sede do novo clube, pois a origem dos atletas pode estar bem no coração da Amazónia.