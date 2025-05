Infantino chega atrasado ao Congresso FIFA

Infantino chegou num jato privado a partir do Qatar, levando a que o evento começasse três horas atrasado em relação ao previsto, após o dirigente ter passado a semana no Médio Oriente, em encontros com Donald Trump, o emir do Qatar, Tamim bin Hamad al-Thani, e o príncipe regente Mohammed Bin Salman, da Arábia Saudita.Mais tarde, no seu discurso, Infantino declarou que o organismo que lidera está “a unir o mundo”, tendo este se esquivado pelo segundo ano seguido a uma conferência de imprensa diante jornalistas.No final do evento, Infantino pediu desculpas por várias vezes, tendo marcado os encontros no Médio Oriente para “representar todas as federações, para representar o futebol”, mas o atraso foi nota dominante de um evento onde até o presidente do Paraguai, Santiago Peña, teve de esperar para discursar.Entre as questões debatidas no Congresso esteve uma interpelação da federação da Palestina quanto à investigação do Conselho Disciplinar da FIFA, iniciada em outubro de 2024, quanto a alegações de discriminação levantadas pela congénere de Israel.A dirigente palestiniana, Susan Shalabi, pediu um prazo de um mês e “que a FIFA atue agora”, recebendo muitos aplausos mas sem que qualquer federação, incluindo Israel, tenha respondido.