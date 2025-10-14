Inglaterra presente na fase final pela 17.ª vez, a oitava seguida

A seleção dos `três leões`, vice-campeã europeia em 2020 e 2024, impôs-se em Riga, por 5-0, graças aos golos de Anthony Gordon, aos 26 minutos, Harry Kane, aos 44 e 45+3, este último na conversão de uma grande penalidade, de Tonisevs, na própria baliza, aos 58, e Eberechi Eze, aos 86.

Com a qualificação de Inglaterra, a primeira nação europeia a assegurar a presença na 23.ª edição do Campeonato do Mundo, a disputar entre 11 de junho e 19 de julho de 2026, nos Estados Unidos, no Canadá e no México, contam-se 25 nações apuradas de um total de 48.