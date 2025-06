Inglaterra vence Alemanha e conquista Europeu sub-21 pela quarta vez

A formação inglesa arrancou o encontro decisivo da melhor maneira e chegou rapidamente aos 2-0, com golos de Elliott (05 minutos) e de Hutchinson (24), mas os germânicos ainda chegaram ao empate, com tentos de Weiper (45+1) e Nebel (61). No prolongamento, um golo de Rowe (92) foi o suficiente para os britânicos revalidarem o título.



Com esta conquista, a Inglaterra isolou-se no terceiro lugar do palmarés, com quatro triunfos, numa lista liderada por Itália e Espanha, com cinco, enquanto a Alemanha é quarta, com três.