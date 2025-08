Inglês Michael Oliver arbitra visita do Benfica ao Nice

O ‘juiz’, de 40 anos e internacional desde 2012, vai ter como assistentes os compatriotas Dan Cook e James Mainwaring, enquanto Robert Jones será o quarto árbitro, cabendo ao australiano Jarred Gillett as funções de videoárbitro (VAR), coadjuvado por Peter Bankes.



Michael Oliver já dirigiu cinco jogos do Benfica nas provas europeias, três dos quais para a Liga dos Campeões, nos quais as ‘águias’ empataram em casa com os franceses do Paris Saint-Germain (1-1) e perderam fora frente aos italianos do Inter Milão (2-0), ambos em 2022/23, tendo, na última época, vencido na visita aos sérvios do Estrela Vermelha (2-1).



Recém-vencedora da Supertaça Cândido de Oliveira, ao derrotar o bicampeão português Sporting na decisão do primeiro troféu nacional em 2025/26 (1-0), no Algarve, a equipa treinada por Bruno Lage enfrenta o Nice, quarto classificado da Liga francesa em 2024/25, na quarta-feira, pelas 21:00 locais (20:00 em Lisboa), no Estádio Allianz Riviera, em Nice.



A UEFA nomeou ainda o azeri Elchin Masiyev e o sueco Adam Ladebäck para arbitrarem as visitas do Sporting de Braga e do Santa Clara aos romenos do Cluj e aos norte-irlandeses do Larne, respetivamente, que abrem a terceira ronda preliminar da Liga Europa e da Liga Conferência e começam a partir das 18:30 e das 20:00 (em Lisboa).



As duas eliminatórias serão decididas uma semana depois, em 14 de agosto, sendo que, tal como o Benfica, os minhotos e os açorianos precisam de ultrapassar essa ronda e os play-offs para acederem à fase de liga da competição continental em que estão inseridos.



Nos restantes jogos europeus da próxima semana, João Pinheiro vai dirigir a receção dos suecos do Malmö aos dinamarqueses do Copenhaga, da Liga dos Campeões, na terça-feira, tendo Tiago Martins como VAR.



Quanto à Liga Conferência, Cláudio Pereira estará no embate entre os faroenses do Klaksvik e os bielorrussos do Neman Grodno, também na terça-feira, dois dias antes de Luís Godinho conduzir a visita dos escoceses do Dundee United aos austríacos do Rapid Viena e de Miguel Nogueira apitar a receção dos noruegueses do Viking aos turcos do Başaksehir.