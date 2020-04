Iniesta gostava de ver Xavi de volta ao FC Barcelona

Iniesta, tal como Xavi Hernández, são dois símbolos do clube, desde a formação, com um percurso praticamente lado a lado, com ambos a deixarem o clube na reta final das respetivas carreiras, o primeiro rumo ao Japão, o segundo para o Qatar.Xavi, que é cinco anos mais velho e tem 40, ainda jogou no Al-Sadd, antes de assumir o comando técnico da equipa, enquanto Iniesta ainda joga nos japoneses do Vissel Kobe, onde chegou em julho de 2018.”, disse Iniesta.O médio deu uma entrevista no âmbito do lançamento do documentário sobre a sua carreira: “Andrés Iniesta, o herói inesperado”, produzido pela Rakuten TV e que estará disponível a partir de 23 de abril.Para o jogador, independentemente dos cenários traçados e hipóteses colocadas, será sempre de assinalar um regresso de pessoas que marcaram a história do clube.”, disse Iniesta.

Em janeiro, Xavi recusou uma proposta para regressar ao clube, para substituir Ernesto Valverde, mas tudo indica que o ex-jogador é uma das cartas do projeto desportivo de Victor Font, que já assumiu intenção de concorrer às eleições.