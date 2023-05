Iniesta termina contrato com o Vissel Kobe

“Julgo que imaginávamos que me retiraria aqui (em Kobe), era o desejo de todos”, disse um emocionado Iniesta, que se notabilizou no FC Barcelona e na seleção espanhola (campeão mundial em 2010 e europeu em 2008 e 2012), em conferência de imprensa.



O contrato de Iniesta com o comandante da J-League terminava apenas no fim de 2023, mas a pouca utilização do veterano médio (participou apenas em cinco jogos, sempre como suplente utilizado) levou-o a acordar com o clube a saída antecipada.



“Gostaria de poder continuar a jogar com regularidade e, depois, terminar a carreira. Tem sido difícil fazê-lo aqui, por isso, vou tentar encontrar outro lugar”, explicou Iniesta, reconhecendo que não faz parte das “opções” do treinador Takayuki Yoshida.



O jogador espanhol deve ainda participar em 6 de junho num jogo particular com o FC Barcelona, que representou durante toda a carreira, antes de sair para o Vissel Kobe, em 2018, e ao qual nunca escondeu o desejo de regressar após ‘pendurar as botas’.



“Já disse muitas vezes que adoraria regressar a Barcelona em algum momento da minha vida, mas creio que ainda estamos longe desse dia”, assinalou Iniesta, que se sagrou quatro vezes campeão europeu e conquistou nove títulos espanhóis no clube catalão, entre outros.