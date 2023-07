Inigo Martínez reforça FC Barcelona

O central Inigo Martínez, de 32 anos, chega a Barcelona como jogador livre, depois de cinco épocas e meia ao serviço do Athletic Bilbau e terá nos catalães uma cláusula de rescisão de 400 milhões de euros.Com a contratação do defesa, o FC Barcelona prossegue a sua política de custo zero nas contratações, depois de garantir também o médio internacional alemão Ilkay Gündogan (ex-Manchester City), como jogador livre.O FC Barcelona será o terceiro clube de Martínez, que iniciou a carreira na Real Sociedad, clube no qual se formou.O central, que tem no palmarés uma Supertaça de Espanha e um Europeu de sub-21, contabiliza 20 internacionalizações e um golo pela seleção principal espanhola.