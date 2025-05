Insultos a Vinicius Júnior punidos com prisão

O incidente ocorreu durante o jogo entre o Valladolid e o Real Madrid, da La Liga, durante a substituição do avançado "merengue", aos 88 minutos, quando o brasileiro se aproximava do banco de suplentes da sua equipa.



De acordo com as conclusões, as ofensas, que foram gravadas da bancada e publicadas nas redes sociais, foram "proferidas com a inquestionável intenção de humilhar e ferir a dignidade do jogador por evidentes motivos racistas”.



Vinicius Júnior renunciou a indemnização, enquanto os arguidos apresentaram uma declaração escrita reconhecendo o caráter racista dos seus insultos e pedindo desculpa. De acordo com a acusação, aceitaram não comparecer a jogos de futebol em estádios públicos durante o período da pena suspensa.



Os incidentes constituem cinco crimes de ódio e crimes contra a discriminação, pelos quais cada arguido foi condenado a um ano de prisão. Além disso, quatro dos arguidos deverão pagar uma multa de 1.620 euros e o quinto de 1.080 euros.



O tribunal suspendeu a execução da pena de prisão a pedido das partes por três anos, período durante o qual os arguidos não poderão cometer novos crimes.