Inter acentua quebra na Liga italiana e deixa comando isolado à mercê do Nápoles

Três dias antes de visitar os espanhóis do FC Barcelona na abertura das meias-finais da Liga dos Campeões, os ‘nerazzurri’ perderam pela quinta vez no campeonato, graças ao tento solitário do argentino Matías Soulé (22 minutos), agravando uma semana negativa.



A equipa orientada por Simone Inzaghi tinha perdido em Bolonha na ronda anterior (1-0), antes de ser afastada da final da Taça de Itália pelo rival citadino AC Milan, do treinador português Sérgio Conceição, com um desaire por 3-0, após o empate 1-1 no jogo inicial.



As nove partidas sucessivas a sofrer golos nas diversas provas perfazem uma série sem precedentes nos 210 embates desde a chegada do antigo técnico da Lazio, em 2021/22.



Inserido no pior ciclo de resultados esta temporada, fruto de três derrotas e quatro jogos sem triunfos nas diversas provas, o Inter Milão comanda a Serie A, com os mesmos 71 pontos do Nápoles, que pode isolar-se a quatro jornadas do fim, se vencer hoje o Torino.



Os ‘nerazzurri’ continuaram desfalcados do avançado francês Marcus Thuram e viram o compatriota e defesa central Benjamin Pavard sair lesionado logo à passagem do quarto de hora inicial, mas já voltaram a dar tempo de jogo ao lateral direito neerlandês Denzel Dumfries e ao médio polaco Piotr Zielinski, que recuperaram de queixas físicas recentes.



Se o Inter não perdia em duas jornadas seguidas desde abril de 2023, a Roma atingiu o 18.º duelo invicto - 13 vitórias e cinco empates - e não tem derrotas em 2025 na Serie A, subindo à condição ao quinto lugar, com os mesmos 60 pontos do Bolonha, que ocupa o quarto lugar, último de acesso à Liga dos Campeões, e visitará a Udinese nesta jornada.



Antes da partida, e à semelhança de todos os eventos desportivos em Itália, foi cumprido um minuto de silêncio em memória do Papa Francisco, falecido na segunda-feira, aos 88 anos, e sepultado no sábado, dia da morte de Jair, antigo extremo do Inter, aos 84 anos.



Na dupla passagem por Milão (1962-1967 e 1968-1972), intercalada com uma época na Roma (1967/68), o campeão mundial pelo Brasil em 1962 festejou quatro campeonatos, duas Taças dos Campeões e duas Taças Intercontinentais, com 70 golos em 263 jogos.



Um desses tentos foi marcado na final da principal prova europeia de clubes de 1964/65, quando o Inter revalidou o triunfo da edição anterior, ao vencer o Benfica (1-0), em Milão.



Jair, que não teve utilização no Mundial1962, vencido no Chile pelo Brasil de Pelé, Vavá, Garrincha,ou Amarildo, foi homenageado em San Siro pelos dois clubes italianos por si representados, numa carreira principiada na Portuguesa (1960-1962) e com passagens subsequentes pelo Santos (1972-1974) e nos canadianos do Windsor Star (1974-1976).



A Roma fecha o top 5 da Serie A e é perseguida por Juventus, Lazio e Fiorentina, todos com 59 pontos, sendo que os ‘bianconeri’ recebem hoje o lanterna-vermelha Monza, os ‘laziale’ jogam em casa com o Parma no dia seguinte e os ‘viola’ bateram o Empoli (2-1).



Em Florença, o francês Yacine Adli (minuto sete) e Rolando Mandragora (25) marcaram para a Fiorentina, que sofreu por Jacopo Fazzini (57) e está a quatro dias de visitar os espanhóis do Betis, em encontro da primeira mão das meias-finais da Liga Conferência.



Os ‘viola’ têm duas vitórias seguidas e não perdem há seis rondas na Liga italiana, num registo inverso com 19 duelos sem êxitos - 13 derrotas e seis empates, distribuídos por quase cinco meses - do Empoli, que está em zona de descida, no 19.º e penúltimo lugar.



Três dias depois de ter falhado um inédito acesso à decisão da Taça de Itália, ao perder nas duas mãos das ‘meias’ com o Bolonha, a formação da Toscana manteve-se com os mesmos 25 pontos do Veneza - derrotado hoje na receção ao AC Milan (0-2) -, ambos a um do Lecce, que é o primeiro clube em lugares de permanência e visita hoje a Atalanta.