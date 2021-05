Inter de Milão fecha Série A com goleada

Ashley Young (8 minutos), Christian Eriksen (44), Lautaro Martinez (55), Ivan Perisic (64) e Romelu Lukaku (71) fizeram os golos dos milaneses, enquanto Roberto Pereyra, de penálti, fez o ‘golo de honra' dos visitantes.



O Inter Milão fecha o campeonato no primeiro lugar do pódio com 91 pontos, enquanto a Udinese fica no 14.º posto com 40.



Em 2 de maio, o Inter Milão assegurou a conquista do seu 19.º título de campeão italiano, quando faltavam ainda quatro jornadas para o fim.



O Internazionale, de Antonio Conte, acabou com uma ‘seca' que durava desde 2009/10, quando chegou ao ‘penta' sob o comando do treinador português José Mourinho, também campeão em 2008/09.



A formação ‘nerazzurri' isolou-se no segundo lugar do ranking de vencedores da ‘Serie A', deixando para trás o rival AC Milan, com 18, o último em 2010/11, antes de nove seguidos da Juventus, que totaliza 36.