Inter de Milão goleia na receção ao Lecce no encerramento da primeira jornada

26 Ago, 2019 | Futebol Internacional

No Estádio Giuseppe Meazza, em San Siro, a formação orientada pelo italiano António Conte resolveu a partida ainda dentro dos primeiros 45 minutos, sem o médio João Mário, que está pretes a se transferir para os russos do Lokomotiv de Moscovo, nos quais atua o compatriota Éder.



Os golos de Brozovic (21), dos reforços Stefano Sensi (24) e Romelu Lukaku (60) e de Antonio Candreva (84) deram os primeiros três pontos à formação milanesa, que jogou com mais um elemento desde o minuto 76, altura em que Diego Farias, do Lecce, viu o cartão vermelho direto.



No sábado, a Juventus, de Cristiano Ronaldo, iniciou a defesa do título com uma vitória em Parma (1-0), e Paulo Fonseca, no comando da Roma, estreou-se no campeonato italiano com um empate (3-3) caseiro diante do Génova.