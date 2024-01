Inter de Milão vence Lazio e vai defrontar o Nápoles na final da Supertaça

O resultado reflete a superioridade da equipa de Simone Inzaghi, líder da Série A, que começou aos 17 minutos, com um golo do avançado francês Marcus Thuram, depois de um passe de calcanhar de Federico Dimarco.



Os restantes dois golos foram marcados já na segunda parte, aos 49 minutos, pelo médio turco Hakan Çalhanoglu, na execução de um penálti, e aos 87, pelo médio Davide Frattesi, que fixou o resultado final.



No banco da Lazio esteve o jovem português Sana Fernandes, avançado de 17 anos, mas não chegou a ser utilizado por Maurizio Sarri.



O Inter vai defrontar na final da Supertaça, marcada para segunda-feira, a equipa do Nápoles, que venceu na outra meia-final, disputada na quinta-feira, a Fiorentina, igualmente por 3-0.