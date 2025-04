Inter desperdiça vantagem de dois golos em Parma e pode ver Nápoles aproximar-se

Com este tropeção, o Inter soma agora 68 pontos, mais quatro do que o Nápoles, com 64, e que na segunda-feira visita o Bolonha, quarto classificado, com 56, menos dois do que a Atalanta, terceira, com 58.



O comandante do campeonato adiantou-se no marcador aos 15 minutos, com Matteo Darmian, na zona central, a desviar um cruzamento na esquerda, antes de, aos 45, o francês Marcus Thuram fazer o 2-0, concluindo um lance confuso.



A supremacia dos ‘nerazzuri’ foi contrariada na etapa complementar, pois os anfitriões surgiram com outra atitude e conseguiram reduzir aos 60, em remate de fora da área do espanhol Adrian Bernabe.



A reação teve novo episódio aos 69, quando o sueco Jacob Ondrejka igualou, depois do seu remate desviar num defesa contrário e trair o guarda-redes suíço Yann Sommer.



Com o quarto empate consecutivo, o Parma é 16.º, com 27 pontos, momentaneamente quatro acima da linha de água.



O português Dany Mota ainda colocou o lanterna vermelha Monza na frente na receção ao Como, com um tento logo aos cinco minutos, porém os forasteiros deram a volta através do francês Jonathan Ikone, aos 16, do senegalês Assane Diao, aos 39, e do kosovar Mergim Vojvoda, aos 51.



O Monza é cada vez mais último, com somente 15 pontos, enquanto o Como subiu a 13.º, com 33, provisoriamente 10 pontos de margem na luta pela manutenção.



Ainda hoje, o AC Milan de Sérgio Conceição, nono, recebe a Fiorentina, oitava, com quatro pontos de vantagem para os ‘rossoneri’.