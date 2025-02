Inter elimina Lazio e está nas "meias" da Taça de Itália

A formação "nerazzurra" poupou alguns habituais titulares, como foram os casos de Lautaro Martínez, Barella, Çalhanoglu, Dumfries ou Bastoni, mas voltou a demonstrar que tem, muito provavelmente, o plantel mais completo do "calcio".



O avançado Marko Arnautovic, habitual suplente nas escolhas de Simone Inzaghi, formou dupla de ataque com o ex-portista Medhi Taremi e, aos 39 minutos, adiantou os milaneses com um "golaço": na sequência de um canto, a bola acabou por sobrar para a entrada da área, de onde o internacional austríaco disparou um remate indefensável de primeira, ao ângulo.



Já com o lateral português Nuno Tavares em campo, a Lazio não só não chegou ao empate, como ainda viu o Çalhanoglu fixar o resultado, aos 77 minutos, na sequência de uma grande penalidade cometida por Gigot sobre Joaquín Correa.



Os "nerazzurri" seguem, assim, para as meias-finais da Taça de Itália, em que irão encontrar o eterno rival AC Milan, de Sérgio Conceição, Rafael Leão e João Félix, que há três semanas afastou a Roma, por 3-1.



O derradeiro encontro dos "quartos" joga-se esta quarta-feira, entre a Juventus, detentora do troféu e recordista de triunfos na prova (15), e o surpreendente Empoli, sendo que o vencedor defrontará nas "meias" o Bolonha, que afastou a Atalanta.



As meias-finais da "Coppa" transalpina jogam-se a duas mãos, em 2 e 23 de abril, enquanto a final está agendada para 14 de maio, no Estádio Olímpico, em Roma.