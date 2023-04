Inter `estende a passadeira` ao Nápoles

Em Milão, até foi a Lazio a inaugurar o marcador, por Felipe Anderson, aos 30 minutos, mas uma reta final fulgurante da equipa da casa, com golos de Martínez (78 e 90) e Robin Gosens (83), deixou o Nápoles a um triunfo do título que lhe escapa há 33 anos.



A derrota de hoje mantém os romanos a 17 pontos do líder da Serie A, que ao início da tarde recebe a Salernitana, de Paulo Sousa, e, em caso de vitória, ficará a inalcançáveis 20 pontos, a seis jornadas do fim do campeonato.



Em San Siro, e com o guarda-redes Luís Maximiano no banco dos romanos, foi Romelu Lukaku, com duas assistências para os dois primeiros golos do Inter, o ‘obreiro’ do triunfo dos milaneses, que sobem ao quarto lugar, beneficiando do empate (1-1) de sábado entre a Roma, de José Mourinho, e o AC Milan, do internacional português Rafael Leão.



Assim, o Nápoles lidera com 78 pontos, com os dois emblemas de Milão e a Roma ‘empatados’ com 57, atrás de Lazio (61) e Juventus (59), que é terceira.