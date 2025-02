Inter fracassa em Florença e falha chance de apanhar Nápoles na liderança

O desafio começou a ser disputado em 01 de dezembro de 2024, mas acabou por suspenso aos 16 minutos, face à paragem cardíaca sofrida pelo médio 'viola' Edoardo Bove, de 22 anos, que posteriormente foi submetido a uma intervenção cirúrgica para implantar um desfibrilhador subcutâneo.



No Estádio Artemio Franchi, o ‘nulo’ (0-0) persistiu até ao tempo de intervalo e foi no recomeço que os anfitriões se colocaram na frente do marcador, pelos ‘pés’ de Luca Ranieri, quando decorria o minuto 60, uma vantagem que viria a ser dilatada pouco depois, aos 68, por Moise Kean.



Em cima do minuto 90, Kean voltou a bater o guarda-redes Sommer, passando a contabilizar 15 golos na prova, apenas atrás do maior artilheiro, Mateo Retegui, da Atalanta, que tem 16.



Os ‘nerazzurri’, que não perdiam na Serie A desde 22 de setembro, dia em que foram derrotados pelo rival AC Milan (1-2), mantêm a segunda posição, com 51 pontos, contra os 54 dos napolitanos.



A Atalanta fecha o pódio, com 47, seguida do conjunto de Florença (42), que somou a terceira vitória seguida.