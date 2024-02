Inter goleia Atalanta na Serie A italiana

A equipa de Milão confirmou que não tem rival em Itália na atualidade, ao "despachar" uma Atalanta, adversária do Sporting nos oitavos de final da Liga Europa, que vinha de um ciclo de oitos jogos sem perder (seis vitórias e dois empates) na Serie A.O Inter chegou ao intervalo já a vencer por 2-0, com golos de Darmian, aos 26 minutos, e de Lautaro Martínez, aos 45+1, depois de a Atalanta ter visto o árbitro anular o que seria o 1-0, aos 11 minutos, por mão na bola do médio belga Charles De Ketelaere.Na segunda parte, o Inter não só não deu qualquer veleidade à Atalanta para reentrar na discussão do resultado como ainda fez mais dois golos, aos 54 minutos, por Federico Di Marco, numa recarga ao penálti batido por Lautaro Martínez, e aos 72, pelo médio Davide Frattesi.No outro jogo em atraso da 21.ª jornada, o Nápoles, ainda campeão em título e a fazer uma época dececionante, "atropelou" o Sassuolo, em Reggio Emilia, por 6-1, com um "hat-trick" do avançado nigeriano Victor Osimhen, um "bis" do internacional georgiano Khvicha Kvaratskhelia e um golo do central Amir Rrahmani.Com estes resultados o campeonato italiano ficou atualizado, com o Inter na liderança com 69 pontos, seguido da Juventus, com 57 e do AC Milan, com 53, enquanto a Atalanta segue no quinto lugar, com 46.O Nápoles, a despeito da vitória gorda, segue num surpreendente nono lugar, com 40 pontos, enquanto o Sassuolo está em zona de despromoção, em 18.º lugar, com 20.