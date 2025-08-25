Inter goleia Torino e lidera Liga italiana de futebol

No estádio Giuseppe Meazza, o vice-campeão italiano e europeu mostrou grande qualidade ofensiva, recorrendo às suas várias opções no ataque, para construir um resultado robusto, que lhe dá a liderança do campeonato, por diferença entre golos marcados e sofridos.



No fim de semana, também iniciaram a Liga com vitória o campeão Nápoles, o Como, a Juventus, o Cremonese e a Roma.



O uruguaio Franco Israel, ex-guarda-redes do Sporting, foi impotente para travar o avolumar da goleada, que até poderia ter sido mais ampla, tal a diferença dos dois conjuntos.



Bastoni, aos 18 minutos, inaugurou o marcador, com um cabeceamento na sequência de um canto.



O marcador subiu para 2-0 aos 36 minutos, com Susic a lançar Marcus Thuram e o francês a finalizar com um remate cruzado, levando o jogo para intervalo já com boa vantagem dos milaneses.



Aos 52 minutos, o argentino Lautaro Martínez tira partido de um desentendimento na defesa adversária, e aos 62 Thuram bisa na partida.



A fechar, o estreante francês Bonny marca o quinto da noite, a passe de Lautaro Martínez, aos 72 minutos.



Uma estreia muito auspiciosa no campeonato para o novo treinador do Inter, o romeno Cristian Chivu.



Mais cedo, em Udine, o Verona impôs um empate à equipa local, 1-1.



Adiantou-se a Udinese aos 53 minutos, através do central dinamarquês Thomas Kristensen, após o que o Verona respondeu, volvidos 20 minutos, com o golo do alemão Suat Serdar.