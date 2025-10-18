Inter iguala Nápoles na liderança

O francês Bonny fez, logo aos seis minutos, o único golo do encontro, que permitiu aos ‘nerazzurri’ igualar os romanos e os napolitanos, campeões em título, no topo da tabela, pelo menos à condição.



A equipa da casa bem tentou inverter o resultado, mas esbarrou em várias defesas do suíço Sommer, uma das figuras dos forasteiros.



O Nápoles, adversário do Benfica na Liga dos Campeões, em 10 de dezembro, tendo já vencido o Sporting (2-1), ‘escorregou’ hoje na visita ao Torino (1-0), somando a segunda derrota nas últimas três jornadas.



Os campeões em título sucumbiram a um golo do argentino Giovanni Simeone, aos 32 minutos, e marcaram passo na luta pela liderança. Do outro lado, os homens de Turim subiram ao 13.º posto.



Antes, os portugueses Tiago Gabriel e Danilo Veiga foram titulares no empate sem golos do Lecce, 15.º classificado, na receção ao Sassuolo, oitavo, não tendo havido golos também no Pisa-Verona.



No domingo, o AC Milan recebe a Fiorentina e, em caso de vitória, isola-se no primeiro lugar, com 16 pontos.

