Inter mais primeiro

Em Bérgamo, os milaneses marcaram pelo brasileiro Carlos Augusto (54 minutos) e pelo capitão argentino Lautaro Martínez (87), por entre a expulsão do brasileiro Éderson, que viu dois cartões amarelos em poucos instantes e deixou os anfitriões reduzidos a 10 (81).



O treinador da Atalanta, Gian Piero Gasperini, protestou essa decisão arbitral e recebeu cartão vermelho direto após o segundo golo dos ‘nerazzurri’, que também acabaram em inferioridade numérica, já que Alessandro Bastoni foi expulso com duplo amarelo (90+5).



Ao chegar ao quarto duelo invicto e à segunda vitória seguida, o Inter Milão isolou-se no topo da Serie A antes da paragem para as seleções nacionais, com 64 pontos, contra 61 do Nápoles, segundo, e 58 da Atalanta, que não perdia há sete jornadas e fecha o pódio.



Horas antes, os napolitanos não passaram do ‘nulo’ no terreno do Veneza e averbaram o quinto empate nas derradeiras sete rondas, mantendo-se os anfitriões na zona perigosa e no 19.º e penúltimo posto, agora com 20 pontos, a cinco da permanência.



O quarto lugar, derradeiro de acesso automático à Liga dos Campeões da próxima época, passou a ser ocupado pelo Bolonha, que goleou em casa a Lazio (5-0), privada logo no aquecimento do defesa-esquerdo Nuno Tavares, cuja lesão o coloca em dúvida para os dois embates de Portugal perante a Dinamarca nos quartos de final da Liga das Nações.



O dinamarquês Jens Odgaard (16 minutos), Riccardo Orsolini (48), o suíço Dan N’Doye (49), o argentino Santiago Castro (74) e Giovanni Fabbian (84) marcaram os tentos dos ‘rossoblù’, que acumulam 53 pontos e suplantaram a Lazio, sexta, com 51, e a Juventus.



Lançando Renato Veiga de início, rendido por Alberto Costa aos 59 minutos, e Francisco Conceição, recuperado de lesão, a partir dos 74, a Juventus perdeu no terreno da Fiorentina (3-0), com golos do alemão Robin Gosens (15 minutos), Rolando Mandragora (18) e do islandês Albert Gudmundsson (53), e desceu ao quinto lugar, com 52 pontos.



A Fiorentina passou a somar 48 pontos e recuperou o oitavo lugar perdido à condição na véspera para o AC Milan, do treinador português Sérgio Conceição, que é nono, com 47.



Em sétima, com 49 pontos, está a Roma, cujo êxito sobre o Cagliari (1-0) foi sentenciado com um golo do ucraniano Artem Dovbyk (62 minutos), ampliando as séries de 13 jogos sem perder e de seis vitórias dos ‘giallorossi’ e mantendo os forasteiros em 15.º, com 26.