Inter Miami aproxima-se dos play-offs na MLS apesar da lesão de Messi

De regresso à equipa depois de ter falhado os últimos dois jogos, Messi, que também não tinha estado no derradeiro jogo da Argentina (3-0 na Bolívia), foi substituído logo aos 37 minutos, ainda com o resultado em ‘branco’.



“São fadigas, não creio que sejam lesões musculares [de Messi e do espanhol Jordi Alba, substituído aos 35 minutos]. Depois de falar com eles, estou menos pessimista”, afirmou no final do encontro o treinador do Inter Miami, Gerardo Martino.



Apesar de ter ficado sem dois dos seus ‘craques’, o Inter Miami conseguiu golear, com um golo do argentino Facundo Farias, aos 45+3 minutos, e três vindos do banco, dois do finlandês Robert Taylor, aos 54 e 87, e um de Benjamin Cremaschi, aos 73.



Com este resultado, o conjunto da Florida ascendeu ao 13.º lugar da Conferência Este, com 31 pontos, a cinco do DC United, nono e último em lugar de acesso aos play-offs, mas com menos dois encontros disputados.



O Inter Miami volta a jogar no domingo, no reduto do Orlando City, provavelmente sem Messi, que soma 11 golos e oito assistências em 12 jogos pelo conjunto norte-americano, ao serviço do qual não sofreu qualquer derrota.



Neste percurso, o ‘onze’ de Martino já ganhou a Taça das Ligas, com Messi como melhor jogador e marcador, e qualificou-se para a final da US Open Cup, que o Inter Miami disputa na próxima quarta-feira, frente ao Houston Dynamo.