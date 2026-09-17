Inter Miami conquista Campeones Cup com golo e assistência de Messi





(Com Lusa)

Na estreia de Kily González como treinador, o argentino inaugurou o marcador aos 24 minutos, de cabeça, após um cruzamento da direita do uruguaio Luis Suárez, e, aos 81, num canto à esquerda, centrou para o cabeceamento do brasileiro Casemiro.A atuar em casa, no Nu Stadium, o argentino foi eleito o melhor em campo, sendo que, ao inaugurar o marcador, apontou o seu 100.º golo – e depois a 57.ª assistência - pelo conjunto da Florida, em 115 jogos, sendo que também tinha marcado o primeiro ao Cruz Azul, na estreia, em 21 de julho de 2023.No Inter Miami desde 2023, Messi já conduziu o clube a quatro títulos – não tinha nenhum -, juntando a Campeones Cup (2026) à Taça das Ligas (2023), à Supporters’Shield (2024), pela vitória na época regular do campeonato norte-americano, e à MLS (2025).Em termos totais, o argentino somou 47.º título da carreira como sénior, pois também arrebatou 34 pelo FC Barcelona (2004/05 a 2020/21), seis pela Argentina, o Mundial, duas edições da Copa América, a Finalíssima, o ouro nos Jogos Olímpicos e o Mundial de sub-20, e três pelo Paris Saint-Germain.Em 2026, Messi soma 33 golos e 18 assistências, em 38 jogos, incluindo oito golos e quatro assistências na fase final do Mundial, registos que fazem do argentino um dos grandes candidatos à Bola de Ouro, que para ele seria a nona.Em termos de carreira em equipas seniores, incluindo os sub-20 e os sub-23 da Argentina e as equipas B e C do FC Barcelona, o jogador de 39 anos, nascido em Rosario, conta agora 956 golos e 440 assistências, em 1.230 jogos.